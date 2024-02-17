الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ دراسات دولية: الصين دائمًا تطرح فكرة حل الدولتين

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أكد الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، أن الصين دائمًا تطرح فكرة حل الدولتين كمخرج لما يجري اليوم، مشددًا على أنه كان هناك موقف للصين واضح منذ عملية طوفان الأقصى عندما أرجعت الصين الموضوع إلى أن هناك ظلما تاريخيا تعرض له الشعب الفلسطيني ويجب تصحيح ذلك.

 موقف للصين واضح

وأضاف "الشاهر"، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفكرة الأساسية لدى الصين أن لديها محددات لسياستها، منها يجري اليوم، حيث لديها إحراج في التعامل مع حركة حماس، مشيرًا إلى أن السياسة الصينية لا تحب أن تتعاطى مع مجموعات أو منظمات دون الدول، فهي تحب أن تتعاطى مع الدول الشرعية، موضحًا أن هذا الموضوع مطلب صيني للتدخل في أي وساطة أو أي حوار يمكن أن تجريه بكين بين الطرفين. 

وتابع: “لو نظرنا إلى المشهد، فلا يوجد أي دولة قادرة على لعب دور الوساطة لإيجاد مخرج لما يجري سوى الصين، فروسيا ليست مقبولة والولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب أصبحت طرفًا فيها”.

 

 

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