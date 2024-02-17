مناقشة أعمال وحدات حماية الطفل بمحافظة شمال سيناء

عقد اجتماع الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة شمال سيناء بقاعة سامي الكاشف بديوان عام المحافظة برئاسة منى على مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أعضاء الوحدات الفرعية بمجالس المدن.

وقالت منى على ان الاجتماع عقد بتعليمات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تحت إشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، حيث تم عرض تقارير الحالات، دراسة التقارير الشهرية ، تقارير الإنجاز لكل وحدة فرعية كما تم استعراض الخدمات المقدمة من الجهات الشريكة ، عرض المقترحات على مستوى المركز، المدينة، كيفية التعامل مع تلك الحالات.



وشددت خلال الاجتماع على ضرورة عرض التقارير الشهرية، تقديم تقارير الحالات المعروضة على نيابة الطفل نظرا لأهميتها لمصلحة الطفل، كما تم عرض مناقشة المعوقات التي تواجه أعضاء الوحدات الفرعية في عملهم لعرضها علي السيد الوزير المحافظ في اجتماع اللجنة العامة المقبل.

ولفتت على، أن الاجتماع ناقش أيضا تفعيل الضبطية القضائية التى كفلها القانون لأعضاء الوحدات الفرعية لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع أشكال الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال، يعاقب عليها القانون.

وأضافت على، أن دور وحدات حماية الطفل رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر كما أكدت علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدخل مع تلك الحالات وتحديد المشكلات الأكثر شيوعا بكل مجلس مدينة لرسم السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية .

وأوضحت على، أن الاجتماع أكد على ضرورة الاهتمام برصد حالات التسول، التسرب من التعليم، استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، إعداد بيان بالخدمات المقدمة للأطفال بكل مركز حتي يتم إصدار دليل الخدمات، إعداد خطة الندوات التوعوية ضمن برنامج مبادرة " هنبني ولادنا " لعام ٢٠٢٤م، التى تهدف الى تنمية المهارات الحياتية للأطفال، بناء الثقة بالنفس، تنمية قدراتهم، نشر ثقافة التسامح، تغيير الفكر الأسري عن الصحة النفسية، الإرشاد الأسري.