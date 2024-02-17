قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شهداء بحر البقر في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية شهداء بحر البقر ٢ التابعة لمركز ومدينة الحسينية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلا من السادة مديرى إدارات ( الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الارشاد ) بالمديرية و مدير و أطباء ادارة الحسينية البيطرية ومدير وأطباء وحدة شهداء بحر البقر ٢ البيطرية وعدد من أطباء إدارة فاقوس البيطرية وجميع العاملين بها وأطباء معهد بحوث صحة الحيوان وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

و أشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٤٠٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و إجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ٣٧٠) رأس ماشـية و أغنام ودواب و(٢٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية و رش (١٢٠٠) رأس من الماشية والأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد ( ٥٥٠ ) طائر وترقيم وتسجيل (٣٠) حيوان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

يذكر أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الجوينى التابعة لمركز و مدينة كفرصقر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وذلك بحضور كلا من مديري إدارات ( الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد) بالمديرية ومدير إدارة و أطباء كفر صقر البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير وحدة الجويني البيطرية وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٣٠٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٠٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار و الرعاية التناسلية لـ ( ٢٥٠) رأس ماشـية و (١٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٦٥٠ ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٣٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لعدد ( ٥٥٠ ) طائر وترقيم وتسجيل (١٣٠) حيوان وسحب عدد ( ١٣٠ ) عينة دم للفحص من مرضي السل والبروسيلا وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية ( إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر يناير ٢٠٢٤ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٣ آلاف ٨٩٨) رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ (٢٦٣٠) رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

كما أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية شلشلمون التابعة لمركز و مدينة منيا القمح وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري بحضور كلٍ من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي و رؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والوقاية والابيدميولوجى بإدارة منيا القمح البيطرية و مدير وحدة شلشلمون وجميع العاملين بها وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.