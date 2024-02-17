ليالي سعودية مصرية.. حفل منير وشيرين وماجد المهندس بدون تذاكر

تأتي الأمسية الأولى من “ليالي سعودية” المقامة في دار الأوبرا المصرية بدون تذاكر مخصصة لها، تُمكن الجمهور العام من حضورها.

وصرح مصدر خاص تابع للشركة المنظمة للحفل أنه سيقام بدعوات خاصة ولا يوجد تذاكر مباعة عبر أي موقع إليكتروني.

تضم تلك الأمسية الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس.

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يقام الحفل غدا الأحد 18 فبراير على أحد المسارح الكبرى في الأوبرا المصرية.

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية.