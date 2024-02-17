ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتنتحاله صفة رجل شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بإنتحاله صفة رجل شرطة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالي، حال قيامه باستيقاف (مزارع- مقيم بمحافظة البحيرة) بدائرة القسم، وإيهامه بأنه أحد رجال الشرطة ومحاولة الإستيلاء منه على المبلغ المالي بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على المستوى الجمهورية .