تكثيف المرور على وحدات المرحلة الأولى من تطويرالمراكز الطبية بالفيوم

قامت الدكتورة نيفين شعبان مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم وفريق أشراف الادراة بالمرور المكثف صباحي ومسائي على وحدات التطوير المرحلة الأولى للتأكد من سير العمل وجودة الخدمة الصحية المقدمة وتواجد الاخصائيين داخل الوحدات الصحية وجميع الفرق الطبية وعدم وجود اي معوقات فى عملهم وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتورة سعاد عبددالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض وتحت اشراف الدكتورسامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم .

وقد تم تلافي بعض السلبيات اثناء المرور الذى شمل وحدات التطوير بالمرحلة الاولى وتضم مركز طبى كيمان فارس ادارة البندر وحدة منشأة عبدالله ادارة المركز مركز طبى الغرق ادارة اطسا مركز طبى سنهور القبلية ادارة سنورس المركز المتميز بسرسنا ادارة طامية مركز طبى ابو جنشو ادارة ابشواي المركز المتميز بالشواشنة أدارة يوسف آلصديق.

ومن جهه أخرى أنهت ادارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة نيسان عبد المنصف -مدير الادارة تدريبا لتنمية مهارات الاخصائيين الاجتماعيين وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف امل فوزى مدير عام الادارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة والسكان .

تدريب الاخصائين الاجتماعيين..

حضره 40 من الاخصائيين الاجتماعيين على مدار اسبوع بقاعتى الدكتور محسن فتيح والدكتور احمد عثمان وتناول التدريب موضوعات التغيير واثره على التنمية المستدامة دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق وقياس رضاء المنتفعين من الخدمات الطبية - التوعية الصحية وطرق الاكتشاف المبكر لأمراض الطفولة - تفعيل دور الأخصائي الاجتماعى فى منظومة خدمة المواطنين دور الأخصائي الاجتماعى فى رصد الظواهر الاجتماعية دور الأخصائي الاجتماعى مع الاطفال المعثور عليهم -مهارات ادارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل مهارات التواصل الفعال الدعم النفسى و الاجتماعى للمرضى والفريق الطبى دور الأخصائي الاجتماعى فى الطوارئ والتعامل مع الحوادث.

قام بالتدريب فريق الادارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة وضم كل من دينا عبد الرحمن وحسناء سلامة وعبد الكريم السيد وهادية محمود وعبير على وراندا مرزوق، ونجوان عيد -من الادارة العامة لرعاية الامومة والطفولة بوزارة الصحة، ومن اساتذة كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم الدكتور ناصر عويس وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة نهلة عبد الرحيم - استاذ بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم,وفى نهاية التدريب تم تسليم شهادات اتمام الدورة التدريبية للحاضرين .

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