التحقيق في واقعة اغتصاب طفلة بمنطقة العمرانية

فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها الموسعة في واقعة اغتصاب طفلة بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، وأمام جهات التحقيق اعترف المتهمون الآتي أسماؤهم: «عمرو. ع- 16 سنة، عامل» و«محمد، ش- 18 سنة، سائق توك توك» و «أدهم، س- 16 سنة، سائق توك توك» و «فارس .أ- 16سنة، عامل»، وجميعهم مقيمون في العمرانية، بارتكابهم الواقعة، وأقروا أنهم استدرجوا المجنى عليها لشقة مهجورة داخل منزل بمنطقة سكنها مستغلين حداثة عمرها أثناء قيامها بشراء بعض الحلويات من أحد المحلات القريبة من منزلها.

وأفاد محضر المباحث الوارد إلي النيابة العامة من قسم شرطة الطالبية، بحضور ربة منزل، 40 سنة، مقيمة بالعمرانية إلى ديوان القسم، وبصحبتها نجلتها، «ح. م» 12 سنة مقيمة بذات العنوان، وحررت محضرا عن قيام 4 أشخاص باصطحاب نجلتها من الشارع محل سكنها، أثناء قيامها بشراء مستلزمات للمنزل مستغلين حداثة عمرها، وتوجهوا بها إلى شقة سكنية وتعدوا عليها جنسيا وهتكوا عرضها.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب التحريات التكميلية حول الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على الطفلة وبيان الأضرار التي تعرضت لها.

بداية الواقعة بتلقى مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل تفيد قيام مجهولين باستدراج طفلتها البالغة من العمر 12 عاما، داخل شقة سكنية والتعدي عليها جنسيا بدائرة القسم.

بعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، هم «عمرو. ع- 16سنة، عامل» و «محمد، ش- 18 سنة، سائق توك توك» و «أدهم، س- 16 سنة، سائق توك توك» و «فارس .أ- 16سنة، عامل»، وجميعهم مقيمون في العمرانية، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطهم، واقتيادهم إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.