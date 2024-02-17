18 فبراير.. بدء حملة الصحة الإنجابية بقنا

قال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات ستبدأ 18 فبراير الجاري.

وأضاف أن الحملة سوف تتم علي مرحلتين الأولي بمراكز قنا ، أبوتشت ، الوقف ودشنا خلال الفترة من 18 وحتي 22 فبراير الجاري.

وتنطلق المرحلة الثانية بمراكز نجع حمادي ، فرشوط ، قوص ، قفط ونقادة بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة.

وأعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم السبت، عن إنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بمراكز وقري المحافظة، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان لدعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها والعمل على الحد من الزيادة السكانية.

وبيّن وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم توفر جميع وسائل تنظيم الأسرة من الحبوب ، الحقن ، اللولب النحاسي ، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد بالمجان.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة بالإهتمام بالقضية السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية، بهدف إتاحة الخدمات لجميع والسيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة وذلك من خلال تقديم تلك الخدمات بالوحدات الصحية الثابتة والسيارات المتنقلة لتنظيم الأسرة بمختلف القري والنجوع بمشاركة فريق طبى مدرب، فضلًا عن أن الحملة تشمل تقديم ندوات التوعوية من خلال الرائدات الريفيات ومسؤلى الإعلام بالمراكز.