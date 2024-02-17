الإحصاء: 7.9% انخفاضًا في حوادث الحريق بمصر عام 2023

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، انخفاض عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية ليصل الى 45435 حادثة عام 2023، مقابل49341 حادثة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

واشار الجهاز فى احدث تقرير لة للاحصاءات السنوية لحوادث الحريق انة وفقاً للحالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 10137حادثة بنسبة 22.3%، يليه الحريق بسبب الاهمال بعدد 4991 حادثة بنسبة 11% خلال عام 2023.

أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ.. ) بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.

جاءت المباني السكنية في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حادثة بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.

واشار الجهاز انة على مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5993 حادثة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بعدد 137 حادثة وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.

كما اشار الى انة على مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق على مستوي شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيراً شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من اجمالي حوادث الحريق.

و بلغ عدد المتوفين من ضحايا حوادث الحريق 239 متوفى عام2023 مقابل 203 متوفى عام2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، بلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023 مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.