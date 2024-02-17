السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بكين: الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار العالمي

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، أن الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار في العالم.

وحسب سبوتنيك، قال وانغ يي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "العلاقات بين الصين وروسيا، تلبي المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم".

وأشار وانغ يي، إلى أن روسيا هي أكبر جار للصين، والعلاقات بين البلدين تتطور على مبادئ عدم الانحياز مع الكتل وعدم المواجهة ولا تستهدف أطرافا ثالثة.

 

ولفت وانغ يي، إلى أن بكين لم ترفض قط المساعدة في حل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف الوزير الصيني: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، لم تتخل الصين أبدا عن تعزيز السلام ولم تضعف جهودها لتعزيز المفاوضات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".

وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أجرى تبادلا متعمقا لوجهات النظر مع قادة العالم، بما في ذلك روسيا، وكذلك كييف بشأن هذه القضية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن موسكو وبكين، تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري وفي جميع المجالات الأخرى.

وينعقد مؤتمر ميونيخ الأمني، ​​في الفترة من 16 إلى 18 فبراير/ شباط الجاري، ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو 50 رئيس دولة وحكومة، فضلا عن نحو 100 وزير.

 

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