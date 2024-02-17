سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

سعر اليورو.. شهد سعر اليورو خلال تعاملات اليوم السبت في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، ثباتاً، واستقر سعر اليورو اليوم عند 33.08 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو اليوم السبت في البنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر اليورو اليوم السبت في البنوك المصرية

عملات نقدية لليورو الاوروبي

سعر اليورو السبت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم السبت مقارنة مع الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 32.98 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو السبت أمام الجنيه في بنك مصر نحو 32.98 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أمام الجنيه المصري بفروع بنك الإسكندرية نحو 33.09 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم مقارنة مع نظيره المصري عند 33.09 جنيه للشراء و33.22 للبيع.

سعر وحدة اليورو ميد بنك

فيما جاء سعر اليورو أمام نظيره المحلي بفروع ميد بنك في بداية تعاملات اليوم مستقرًّا عند 33.05 جنيه للشراء، و33.28 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

فيما وصل سعر اليورو اليوم السبت مقارنة مع الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 33.09 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وارتفع سعر اليورو مقارنة مع نظيره المحلي بفروع بنك قطر الوطني الأهلي ليسجل 33.09 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بفروع بنك الاستثمار العربي نحو 33.02 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم السبت أمام الجنيه نحو 33.14 جنيه للشراء و33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو مقارنة مع نظيره المصري بفروع بنك أبو ظبي التجاري نحو 33.09 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.