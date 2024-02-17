أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمباراة وادي دجلة في دوري المحترفين

أعلن أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لغزل المحلة التشكيل الأساسي لمباراة وادي داجلة عصر اليوم في الأسبوع الثاني لمجموعة الصعود من المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

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تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمي : محمود جمال الحضري.

عمرو الجزار، أحمد طارق ، بسام وليد ، يحيى زكريا ، زيزو ، شيكو محارب ، اسلام مجدي ، ريفو ، محمد جابر ، عبده يحيى .

ويحتل الفريقان المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 38 نقطة وفاز غزل المحلة في مباراته الأولى على طنطا بثلاثة أهداف نظيفة بينما خسر وادي دجلة أمام بروكسي بهدف دون رد.