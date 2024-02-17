استمرار تدريب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، متابعة انتظام تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بسوهاج؛ لألعاب الجودو وتنس الطاولة والتايكوندو والمصارعة ورفع الأثقال للبراعم والشباب والصفوة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد شوقي، أن تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تجرى تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالمشروع لإعداد بطل أولمبي قادر على تحقيق العديد من البطولات وفقاً لاسس علمية سليمة

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إلى أن المديرية تقدم كل الدعم للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل للوصول إلى الهدف المحدد واعتلاء منصات التتويج في كافة المحافل الدولية والداخلية وتمثيل المحافظة في كل البطولات المختلفة وتحقيق الفوز والبطولات والميداليات .

وقال محمد زكريا محمد وكيل المديرية للرياضة والمشرف على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، إن المشروع يسير وفق توجيهات الوزارة وطبقا للخطط المحددة للوصول إلى المستويات العليا وتدريب الشباب والفتيات والطلائع والنشء على كل الأنشطة الرياضية التي يتم خوض منافساتها في البطولات المختلفة .