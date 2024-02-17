رئيس جامعة الزقازيق يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للقيادات

عقدت اللجنة الدائمة للقيادات الجامعية بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور رئيس اللجنة الدائمة للقيادات وأعضاء اللجنة، وذلك بهدف تجديد بعض المناصب الإدارية بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اللجنة استمعت لخطط التطوير التي تم إنجازها والمقترحة من خلال إجراء المقابلات للمتقدمين للوظائف القيادية، حيث ناقشت المتقدمين فى مقترحات تطوير العمل والرؤى المستقبلية، واستعرضت إسهامات المتقدم والتاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية.

ويشار إلى أن رئيس جامعة الزقازيق، قد ناقش في وقت سابق تقارير الأداء الربع سنوية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك للوقوف على آخر التطورات وما وصلت إليه الجامعة من مؤشرات أداء علي مستوى القطاع، ودراستها وكيفية الاستفادة منها وتعزيزها.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة تكامل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع المحاور السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ والتي تتمثل في: التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار.