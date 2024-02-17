0.5  % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.5 % وبقيمة 11 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، على الرغم من تعويض الذهب لجزء من خسائره مع نهاية تعاملات الأسبوع، ليؤكد مكانته باعتباره الخيار الأمثل، وأداة للتحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب مستقرة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3623 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4154 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3116 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2424 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29080 جنيهًا.

ولفت، إمبابي، إلى أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء والترقب للخفض المحتمل في سعر صرف الدولار، متوقعًا مزيدًا من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بفعل تراجع الطلب، لاسيما مع دخول شهر رمضان المبارك، وتحول السيولة النقدية نحو السلع الغذائية.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع تام تعاملات الأمس، بعد موجة من التراجع وهبوط سعر تداول الأوقية دون 2000 دولار، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي عززت من توجه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، وتهدئة التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة.