الناتو يعلن معارضته لفكرة الأسلحة النووية في عموم أوروبا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، بأن إنشاء قدرة نووية لأوروبا، عندما يكون هناك بالفعل نظام نووي رادع وراسخ داخل الناتو، لن يحقق أي فائدة.

وحسب سبوتنيك، قال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "فكرة تطوير نوع من نظام الردع النووي المشترك الموازي بين بعض أعضاء الناتو دون تضمين أمريكا أو بريطانيا، لن تكون مفيدة ولن تؤدي إلا إلى تقويض الردع النووي (الناتو) الذي نجح بشكل جيد لسنوات عديدة".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "أي مناقشات تشكك في نظام الردع النووي الحالي لن تؤدي إلا إلى تقويض التحالف".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في الناتو، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت أمريكا ستوفر الحماية للحلف في حالة حدوث "هجوم من جانب روسيا"، ورد ترامب أنه "لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لا تخصص أموالا كافية للدفاع".