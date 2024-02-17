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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ختام منافسات الدرجه الرابعة للناشئين بكأس مصر للفروسية

إتحاد الفروسية
إتحاد الفروسية

اختتمت ظهر اليوم السبت منافسات مرحلة الدرجة الرابعة للناشئين ببطوله كأس مصر للفروسية ،والتي توج بها الناشئ سيف فيصل باللقب والمركز الاول.

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فيما حققت الناشئة ليلي حسن مركز الوصافة ، وحلت المتسابقة تمارا حسام في المركز الثالث.

وشملت منافسات الدرجة الرابعة للبطولة للناشئين والناشئات المرحلة العمرية الأقل من 14 عاما وإقامة مسابقاتهم على ارتفاع موانع يقدر من 110 الى 115 سم.

بطوله كأس مصر للفروسية

 ووفقا لارتفاع العدد لكل فئة سنية ، يتنافس المتسابقون في مراحل الاشبال ،الناشئين والكبار على الميدان الرئيسي والصالة المغطاة والملاعب الفرعية لمجمع ملاعب رباب للفروسية .

وعقد مجلس ادارة الاتحاد اجتماع بمقره قبل إعلان بدء المنافسات للأخطار بالنظم الخاصة بالمنافسة.
كما تم عرض من جانب أعضاء الاتحاد خطة سيتم الاعلان عنها قريباً لدورات تدريبية في جميع أقسام رياضة الفروسية.

وتشهد البطولة تواجد الخيل العربي الاصيل والخيل الاجنبي كذلك ، مع ارتفاعات عدة للموانع مصممة وفقا للوائح الدولية للعبة.

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