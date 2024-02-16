نادى الفروسية بالجزيرة ينظم المسابقة الوطنية للالمبياد المصرية الثلاثاء

ينظم نادى الفروسية بالجزيرة المسابقة الوطنية للالمبياد المصرية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصرى للفروسية التى ستقام على أرض نادى الفروسية بالجزيرة وذالك يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضة والمهتمبن بالشأن الرياضى

واشارة رامى اسكندر رئيس مجلس إدارة نادى الفروسية على أهمية البطولة و ان رياضة الفروسية الأولمبياد دخلت عام 1900 ، حيث أن الخيول رُكبت لأول مرة حوالي 3500 قبل الميلاد،حيث تشير الأدلة غير المباشرة إلى أن الخيول تم ركوبها لفترات طويلة أولا قبل أن تتم قيادتها.

أستخدمت الخيول في الحروب بجعلها تقوم بجر العربات ، أو العجلات الحربية، التي تحمل الجنود المسلحين بأسلحة خفيفة أو ثقيلة.وخاصة فى بلاد العربية والروم وتركيا

وإفادة دكتور اسماعيل شاكر أن الخيول لعبت دورًا مهمًا عبر تاريخ البشرية في جميع أنحاء العالم ، سواء في الحروب أو في المساعي السلمية مثل النقل والتجارة والزراعة. عاشت الخيول في أمريكا الشمالية ، لكنها انقرضت في نهاية العصر الجليدي. أعاد المستكشفون الأوروبيون الخيول إلى أمريكا الشمالية ، بدءًا من الرحلة الثانية لكولومبوس في عام 1493. وفي عام 1900 دخلت الفروسية في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1900 كرياضة أولمبية وأهم نادى للخيول فى مصر نادى الفروسية بالجزيرة

كمال قال محمد سويلم المدير التنفيذي لنادى الفروسية بالجزيرة أن المسابقة الوطنية للالمبياد المصرية تعد من أهم البطولات الوطنية وأن رياضة الفروسية من أهم الالعاب