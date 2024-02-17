تعرضت طفلة للإصابة ، بعدما صدمتها سيارة نقل أثناء سيرها في الشارع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دهستها سيارة نقل ..إصابة طفلة في حادث سير بشبين القناطر



وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود إشارة من المستشفى بوصول " ر ح س " 4 سنوات طفلة مصابة بكسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ والبطن والحالة العامة سيئة.



انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين وتبين أنه اثناء سير الطفلة بالشارع صدمتها سيارة نقل وتم نقلها للمستشفى في الحال، فيما تم ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما بديوان مركز شرطة شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة الطفلة.

القطار دهس السيارة .. تفاصيل حادث قطار مزلقان شبين ونجاة السائق في اللحظات الأخيرة

كما أنقذت العناية الإلهية ، سائق من دهس قطار شبين القناطر له ، في مزلقان كفر شبين بمحافظة القليوبية، عقب توقف سائق سيارة أمام القطار بعد غلق مزلقان كفر شبين التابع لمركز شبين القناطر، وتكدس الطريق من الجانبين، وفر السائق من السيارة وترك السيارة أمام القطار ليصطدم بها، وجرى رفع آثار الحادث،ومن ثم عادت حركة القطارات لطبيعتها .



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بحادث تصادم قطار بسيارة نقل بمزلقان كفر شبين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن سيارة نقل صدمها القطار بسبب التكدس والازدحام وتم غلق المزلقان في ذلك الوقت ولم يتمكن قائد السيارة من العبور فتمكن قائدها من الفرار تاركًا سيارته.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، ولكن تحطمت السيارة، وتوقف القطار، وجرى رفع آثار الحادث وعودة حركة القطارات لطبيعتها.





