بعد نجاحه في الحريفة.. سليم الترك يشارك بدراما رمضان بـ "صدفة"

يشارك الفنان الشاب سليم الترك في مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلم الحريفة، ومن المقرر أن يعرض العمل ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

ويجسد سليم الترك، شخصية «علي» خلال أحداث مسلسل صدفة، ونشر الفنان الشاب صورة البوستر الخاص به عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" بسم الله توكلنا على الله «علي» في مسلسل صدفة رمضان 2024 ".

سليم الترك

آخر أعمال سليم الترك

كان آخر أعمال سليم الترك، فيلم الحريفة الذي مازال يحصد إيرادات ضخمة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

بوستر مسلسل صدفة

فيلم الحريفة

ويضم فيلم الحريفة كل من: الفنان الشاب نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد وميدو، من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

سليم الترك

وتدور أحداث الفيلم حول (ماجد) تُجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

نبذة عن سليم الترك

فنان بدأ مشواره مبكرا في سن 3 سنوات، حيث كانت أول أفلامه "فاصل ونعود" ثم توالت أعماله وشارك في "حلم عزيز " ومن بعده فيلم "بنات العم، الانسه مامي، جيران السعد"، بجانب العديد من مسلسلات رمضان وأشهرها «مع سبق الاصرار» ومسلسل «يوميات زوجه مفروسة أوي» و«بابا المجال».