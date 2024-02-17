الزراعة تؤكد توافر الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية عالية الجودة والفاعلية

في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام بوجود عجز في الامصال واللقاحات البيطرية المستوردة الأمر الذي أدى إلى نفوق الدواجن تؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توافر الامصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية سواء من إنتاج معهد الامصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري

وتهيب الوزارة بالمربين وأصحاب المزارع استخدام الامصال واللقاحات البيطرية المحلية حيث تتمتع بفاعلية عالية وأسعار مناسبة كما أنها تخضع للرقابة الشديدة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش .

كما تهيب الوزارة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة أو تؤثر على جهود الدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

والتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.