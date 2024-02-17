ناقد فني: مسلسل الحشاشين سيكون الأول مكرر في مسلسلات رمضان (فيديو)

قال أحمد سعد الدين ناقد فني، إنّه خلال السنوات الطويلة الماضية كنا نرى على الشاشة معظم الأعمال تعتمد على المشاجرات والبطل الشعبي وفي أوقات كان الامر يصل إلى البلطجة، ولكن الدراما تدخل البيوت، وبالتالي، فإنه يجب تقديم شيء ذي قيمة.

وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تقديم شيء ذي قيمة بدأ يختلف في آخر 3 أو 4 سنوات، فقد ابتعدت عن أمور كثيرة وبدأ يتم تقديم تضمون".

موسم رمضان

وتابع الناقد الفني: "هذا المضمون أتى بثماره في السنوات الماضية، وفي هذا العام سيكون لدينا في موسم رمضان مجموعة متنوعة على رأسها مسلسل الحشاشين، وهو من أكبر المسلسلات ونتوقع له نجاحا كبيرا هذا العام، وسيكون الأول أو الأول مكرر ولن يتنازل عن هذه المرتبات، لان الأسماء الموجودة على التتر كبيرة، مثل عبدالرحيم كمال لأن عمود النجاح هو السيناريو".

كريم عبدالعزيز

وأوضح: "وهناك كريم عبدالعزيز، وهو الأفضل على الساحة الفنية كنجم كبير جدا في السينما أو التلفزيون، حيث يتميز باختياراته وليس أدائه فقط، كما أنه يحترم ما يقدمه، أعماله ليست كثيرة ولكن لها قيمة، وهو ابن المخرج الكبير محمد عبدالعزيز وعمه عمر عبدالعزيز".

