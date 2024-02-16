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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كريم عبدالعزيز بزي المُحارب في بوستر مسلسل الحشاشين

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الحشاشين، بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

 

وتصدر الفنان كريم عبدالعزيز البوستر الرسمي لمسلسل الحشاشين، وظهر مرتديًا زي أسود من عصر قديم وفي الخلف عدد من المحاربين .

بوستر مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

وكان تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لـ أبطال مسلسل الحشاشين داخل كواليس تصوير العمل المقرر أن ينافس ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

 

وتضمنت الصور مجموعة من نجوم مسلسل الحشاشين أثناء تصوير أحداثه، وأبرزهم: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض .

كواليس تصوير مسلسل الحشاشين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الحشاشين، البوستر الترويجي الأول للعمل الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، ومقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

كواليس تصوير مسلسل الحشاشين

شخصية كريم عبد العزيز في الحشاشين

يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين، وتعني هذه في عدة لغات أوروبية "القتل على حين غرة" أو الغدر بالإنسان وطعنه من ظهره.

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.

الحشاشين

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

 

يذكر أن “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

كواليس تصوير مسلسل الحشاشين
كواليس تصوير مسلسل الحشاشين

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