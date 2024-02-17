تكريم "العم عمر" ونجلته "اسماء" لتعيينها معيدة بقسم الإعلام لجامعة سوهاج

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، " عم عمر " الموظف بكلية الآداب بقسم الإعلام ونجلته أسماء، وذلك عقب تعيينها معيدة بقسم الإعلام بالجامعة، تقديراً لتفوقها وذلك بحضور الدكتورمحمد توفيق عميد الكلية، بمقر مكتب رئيس الجامعة بالحرم القديم.

وفي هذا السياق يروي الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة" انه قد قام بالتصديق عل قرار تعيين ٦٤ معيد ومعيدة بالجامعة في مختلف الاقسام، ولم يكن يعلم بان "اسماء" ابنة عم عمر"الموظف" بكلية الآدا بقسم الإعلا بالجامعة هي واحدة ممن تم تعيينهم، فقد كان تعيين اسماء خير دليل علي ان جامعة سوهاج تنتهج وتطبق ماوضعته القيادة السياسية من قوانبن تنص علي الشفافية وتطبيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجميع فى الحقوق وأن يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة والتفوق .

وأضاف النعماني فخور جداً بوجود نماذج مشرفه ومتميزة من الطلاب مثل أسماء، حيث جاء تعيينها نتيجه لتفوقها وتميزها و إصراراها على التفوق، فالجامعة تتعهد بأثابة كافة المتفوقين من مختلف شرائح المجتمع وخاصة الفئات البسيطة، مضيفاً انه قرار التعبين خبر اسعد كافة منسوبي الكلية خاصة والجامعة بصفة عامة، وخاصة وممن يعرفون "عم عمر" احدي العلامات المؤثرة بقسم الاعلام، الذي تعاقبت عليه الاجيال طوال فتره عمله يقدم خدماته لمن حوله بكل طاقاته وإمكاناته، للجميع من طلاب واعضاء هيئة تدريس دون كلل أو ملل.

وفي مشاعر أبويه عبر عم عمر، عن فرحته بنجاح ابنته وتفوقها قائلا" حلمي اتحقق والفضل في ذلك يرجع لله عز وجل ثم دعم الدكتور حسان النعماني للمتفوقين، وقراره بتعيين المعيدين وده كان اول قرار يصدر بسرعة، فأقدم له خالص الشكر والتقدير، وببارك لابنتي اسماء واقولها انك رفعتي راسي وحققتي حلمي اللي تعبت كتير عشان اوصله "

وفي سعادة بالغة عبرت "اسماء" عن فرحتها قائلة" أنا سعيدة جدا و فخورة بوالدي كان مصدر دعم ليا دايماً وعمره ما أتأخر عنى فى شيء وعاهدت ربنا إنى أفرحه وأرد الجميل لأسرتى إللى وقفت جانبى ومن غيرهم مكنتش قدرت احقق حلمي"

وأضافت اسماء أحب أوجه رساله شكر خاصة للأب الروحي للطلاب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، فقد كنت علي ثقة انه سيتم تعييني معيده بالجامعة، لانه دائماً يدعم ويساند كل المتفوقين في مختلف المحالات، ويعطينا دائما القوة والمثابرة على النجاح ، ويعطي كل ذي حق حقه، وهذا كان العامل الاساسي لاستمراري في التفوق.

وأهدي الدكتور حسان النعماني، درع الجامعة لعم عمر والد اسماء تقديرا وتكريماً له علي مجهوداته في استكمال المشوار التعليمي لابنته.