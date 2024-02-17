أليو ديانج يخضع لجراحة الركبة في ألمانيا ويغيب 45 يوماً عن الأهلي

استقر المالي أليو ديانج ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على الخضوع لجراحة تنظيف الركبة في ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة.

إقرأ ايضًا..

واشتكى ديانج من آلام قوية في الركبة خلال مباراة ودية جمعت بين الفريق الأول وفريق الشباب قبل السفر للجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وغاب ديانج عن مباراة شباب بلوزداد بسبب الإصابة في الركبة على أن يتم حسم موقفه من الخضوع لعملية جراحية وفقاً للتقارير الطبية.

وتأكدت حاجة ديانج للخضوع لعملية جراحية للتخلص من آلام الركبة التي يتعرض لها بشكل مستمر خلال الموسمين الأخيرين.

ويغيب ديانج عن الملاعب لمدة 45 يوماً بسبب الجراحة التي يخضع لها في الركبة.