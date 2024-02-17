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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أليو ديانج يخضع لجراحة الركبة في ألمانيا ويغيب 45 يوماً عن الأهلي

أليو ديانج
أليو ديانج

استقر المالي أليو ديانج ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على الخضوع لجراحة تنظيف الركبة في ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة.

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واشتكى ديانج من آلام قوية في الركبة خلال مباراة ودية جمعت بين الفريق الأول وفريق الشباب قبل السفر للجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وغاب ديانج عن مباراة شباب بلوزداد بسبب الإصابة في الركبة على أن يتم حسم موقفه من الخضوع لعملية جراحية وفقاً للتقارير الطبية.

وتأكدت حاجة ديانج للخضوع لعملية جراحية للتخلص من آلام الركبة التي يتعرض لها بشكل مستمر خلال الموسمين الأخيرين.

ويغيب ديانج عن الملاعب لمدة 45 يوماً بسبب الجراحة التي يخضع لها في الركبة.

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