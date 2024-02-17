سقوط أمطار بكفر الشيخ.. والوحدات المحلية في المراكز والمدن ترفع درجة الاستعداد

عظمى 19 درجة وصغرى 9 درجات

تعرضت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ ، السبت ، لسقوط أمطار متفاوتة درجة الشدة وخصوصا المناطق الشمالية ، بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له مراكز المحافظة، تزامنا مع نوة الشمس الصغرى، وشملت محافظات الدلتا والسواحل الشمالية طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية وسجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، درجات حرارة عظمى 19 درجة مئوية، وصغرى 9 درجات مئوية، بالإضافة الي رياح معتدلة تبلغ سرعتها 15 كيلو مترا في الساعة، وأمواج متوسطة الارتفاع في مياه البحر المتوسط.

ووجه محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة، ومتابعة غرفة عمليات المحافظة للمستجدات، والرد على استفسارات المواطنين والاستجابة السريعة لها، والتفاعل معها لخدمة المواطنين.

وشدد برفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين في مختلف الأحياء والمدن، من خلال فرق التدخل السريع في مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير الطرق لعمل سيولة مرورية في جميع الطرق الداخلية والسريعة وتسهيل حركة المرور.

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