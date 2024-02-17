وزير الري يتابع موقف المشروعات المائية المنفذة بمحافظات الصعيد

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، ذلك خلال تلقيه تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر .

وأوضح، وزير الري أنه يجري العمل خلال الربع الاول والثاني من العام المالي ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ) على تنفيذ عدد (٣٤٢) مشروع بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت ٣٤ مليار جنيه ، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها ، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي .

حيث جاري تنفيذ أعمال تأهيل الترع بقيمة ١٢.٦٠ مليار جنيه بعدد ٢٦٠ عملية فى ٨ محافظات ، وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة ١.٥٠ مليار جنيه بعدد ٤٢ مشروع فى عدد ٩ محافظات ، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة ٨٦٠ مليون جنيه بعدد ١٣ مشروع فى ٦ محافظات ، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ٣٢٤ مليون جنيه بعدد ٢١ مشروع فى ٧ محافظات ، واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة ١٧.٥٠ مليار جنيه من خلال مشروع ترعة الشباب واستكمال البروتوكلين الموقعين لنهو الاعمال على الترعة الفرعية رقم ٤ واعمال البنية الاساسية بمنطقة المشروع .

وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" .. جاري تنفيذ عدد ١٨٤ عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي ٨.٧٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة فى ٨ محافظات ، كما يجري تنفيذ ٤٥ عملية تأهيل بقيمة ٣ مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة فى ذات عدد المحافظات .

وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي .. فقد تم بتاريخ ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٢ بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي ١ مليار جنيه ، لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام ٢٠٢٦ ، ويشتمل المشروع على إنشاء (٧) قناطر هي (فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية) بنسبة تنفيذ تصل إلى ٤٠% .

هذا ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ) ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ..... إلخ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة .