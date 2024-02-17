قافلة بيطرية مجانية بقرية شهداء بحر البقر 2

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه تم تنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية شهداء بحر البقر ٢ التابعة لمركز ومدينة الحسينية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري.

جاء ذلك بحضور كل من: مديرى إدارات «الرعاية والعلاج، الرعاية التناسلية، الارشاد» بالمديرية ومدير وأطباء ادارة الحسينية البيطرية، ومدير وأطباء وحدة شهداء بحر البقر ٢ البيطرية، وعدد من أطباء إدارة فاقوس البيطرية، ولفيف من العاملين بها وأطباء معهد بحوث صحة الحيوان، وعدد من المربين بالقرية، وتم خلال القافلة تقديم الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٤٠٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٢٥٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ٣٧٠ رأس ماشـية وأغنام ودواب، و٢٥٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ١٢٠٠ رأس من الماشية والأغنام والدواب، لمكافحة الطفيليات الخارجية.

وتم تجريع ٤٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج امراض الدواجن لعدد ٥٥٠ طائر، وترقيم وتسجيل ٣٠ حيوان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار، جاموس» ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية.

وتم الحديث عن أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.