أهلي 2005 يواجه بيراميدز اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2005 اليوم السبت مع ضيفه بيراميدز، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

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يدخل «أهلي 2005» مباراته أمام بيراميدز بمعنويات عالية بعدما نجح في الفوز على الزمالك في ملعبه بميت عقبة خلال الجولة السابقة بهدفين دون رد، ويسعى بقوة لتحقيق فوز جديد اليوم على بيراميدز، لكي يواصل المنافسة على صدارة الترتيب، التي يبتعد عنها بفارق نقطتين فقط.

ويحتل «أهلي 2005» المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ٤٤ نقطة، وسجل الفريق ٤٧ هدفًا مقابل ١٧ هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية مواليد 2005 الفرق أصحاب المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي كل من: الأهلي، وزد، وإنبي، والزمالك، وبيراميدز، وفاركو، والاتحاد، وبتروجت، والقناة، والإسماعيلي، وتحتفظ الفرق بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.