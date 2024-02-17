جودر في رمضان 2024 .. بوسترات منفردة لأبطال المسلسل

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جودر، بطولة النجوم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، البوسترات الرسمية للعمل المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

يضم مسلسل جودر، مجموعة من نجوم الدراما التيلفزيونية، وهم:" ياسر جلال ونور وياسمين رئيس ووليد فواز وعبد العزيز مخيون ووفاء عامر وأحمد فنحي وجيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري ".

مسلسل جودر

يجسد ياسر جلال شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامى المقبل.

تدور أحداثه حول حكايات "ألف ليلة وليلة" الشهيرة ويجسد بطل المسلسل الفنان ياسر جلال شخصية "شهريار" ويشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نور، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة غادة طلعت، الفنانة تارا عماد، الفنان عمرو عبد الجليل، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري، ومن المقرر عرضه على قناة "dmc".

مسلسل جودر

ويجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر

يذكر أن الفنان ياسر جلال، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل علاقة مشروعة، الذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي .

قصة مسلسل "علاقة مشروعة"

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ 15 حلقة، ويناقش أكثر من قضية اجتماعية هامة، حيث يتناول مساوئ فكرة الزواج الثاني مهما كانت وأثرها السلبي علي الأسرة والأبناء، كما يتطرق العمل لقضية العنف ضد المرأة الذي يهدم العالقة الزوجية ويدمرها.

يشارك في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة"، ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.