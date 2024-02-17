تدريب الوافدات من 4 دول على فن صناعة المخبوزات في مصر

نفذ المجلس القومى للمرأة ورشة تدريبية على فن صناعة المخبوزات بمعايير دولية بالتعاون مع شركة لوسافر لصناعة الخمائر، في اطار التعاون مع مفوضية شئون اللاجئين في مصر.

استهدفت الورشة 15 متدربة من الوافدات من كل من ( السودان ، واليمن ، وسوريا ، واريتريا ) ، لمدة اسبوعين في الفترة من ١١-٢٢ فبراير ٢٠٢٤

تهدف الورشة التدريبية الى تدريب الوافدات علي الحرف المختلفة لمساعدتهن علي اقامة مشروعات صغيرة تدر عليهن وعلي اسرهن دخل يساعدهم علي توفير حياة كريمة لهم .