استعدادًا لشهر رمضان.. قنا تنتظر وصول 12 شاحنة غـذاء للأسر الأولي بالرعاية

تنتظر محافظة قنا، وصول 12 شاحنة غذاء إضافية لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية؛ خلال شهر رمضان المُقبل، ضمن مبادرة أبواب الخير، المنبثقة عن صندوق تحيا مصر.

وتسلمت محافظة قنا، قبل أيام، 9 شاحنات تحتوى على 16 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بواقع 20 طنًا من الغذاء.

ومن المنتظر أن يبلغ عدد الشاحنات 21 شاحنة تحوي ما يزيد عن 416 طنًا من الغذاء، وبعدد 33 ألف عبوة غذاء.

وبيّن المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبد الباقي، أنه سيتم توزيع محتويات القافلة من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق تحيا مصر.

وأورد المتحدث الرسمي، أن حصة الغذاء المقررة لكل أسرة تبلغ 12 ونصف كيلو جرام، وتضم سلع الأزر، المكرونة، الزيت، الشاي، الفول، والبلح.

إفطار لـ 3 ملايين صائم:

وقال عادل إمام، مدير برنامج الحماية الاجتماعية، إن صندوق تحيا مصر، بصدد تنفيذ حزمه برامج إضافية للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية حيث من المستهدف إطلاق حملة للإفطار 3 مليون صائم خلال شهر رمضان.

وتجهيز 1000 فتاة من اليتيمات بكافة مستلزمات الزواج خلال شهر رمضان الكريم، كما يستهدف توزيع مليون قطعة ملابس على طلاب الجامعات من الأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وأبرز أن مبادرة أبواب الخير، تجسد استراتيجية الصندوق في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وحشد جهود مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما تعكس روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل المجتمع.