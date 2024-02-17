تشكيل آرسنال المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق أرسنال بقيادة مدربه مايكل أرتيتا مواجهة قوية مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره فريق بيرنلي على ستاد تيرف مور ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستبدأ مباراة أرسنال وبيرنلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب تيرف مور.

وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق المميز عامر الخوذيري.

ترتيب أرسنال وبيرنلي في بطولة الدوري

ويحتل فريق أرسنال في المركز الثالث برصيد 52 نقطة حيث حقق الفوز في 16 مباراة والتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم.

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدخل فريق أرسنال بقيادة الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق بتشكيل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : رايا.

في خط الدفاع : كيوير – جابريل – ويليام ساليبا – بنجامين وايت.

في خط الوسط : أوديجارد – ديكلان رايس – كاي هافيرتز.

في خط الهجوم : جابريل مارتينيلي – ليساندرو مارتنيز – بوكايو ساكا.