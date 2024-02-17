السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير تكنولوجيا المعلومات: التحول الرقمي أحدث تغير في شكل الوظائف

التحول الرقمي والوظائف
التحول الرقمي والوظائف

أكد المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي وتطوره خلال الفترة الأخيرة هو أمر إيجابي جدًا على مستوى الأفراد والمؤسسات، موضحًا أن التحول الرقمي لكن يكون سبب في فقدان عدد من الوظائف الأخرى، إلا أنه سيعمل على زيادة الوظائف الذي يعتمد عليها البشر.

txt

خبير معلومات: الذكاء الاصطناعي يساهم في وجود أو اختفاء الوظائف القائمة على الروتين

txt

تسارع نمو الوظائف والأجور في أمريكا خلال يناير الماضي

وأوضح «محمد»، خلال مداخلة عبر «زووم»، مع ابرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه نتيجة التحول الرقمي والرقمنة سيكون هناك تغير في شكل الوظائف بطبيعة التطور، مؤكدًا أنه بالعودة لـ100 عام ماضي كان هناك عدد من الوظائف والتي انتهت بفعل التطور والتكنولوجيا والعلم، مشددًا على أن مع التحول الرقمي لابد على المواطنين أن تتماشى وتتطور معه.

 التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف أن كافة الصناعات خلال الفترة الحالية أصبحت معتمدة بشكل كبير على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والعامل داخل المصنع لابد أن يتطور لكي يتعامل مع الماكينات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والإنترنت، مؤكدًا أن التحول الرقمي أنتج تغير في شكل الوظائف ولا يهدد الوظائف البشرية.

 التحول الرقمي

وأشار إلى أنه من التحول الرقمي أصبح هناك وظائف رقمية عالية الأجر وارتفعت بشكل كبير جدًا، موضحًا أنه بالنظر إلى أكثر 20 وظيفة على مستوى العالم حصولًا على أجر مرتفع سنجد أن الـ9 الأوائل من بين الـ20 وظيفة هم وظائف تخص تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

مواد متعلقة

تشكيل آرسنال المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

جوتيريش يدعو لتحقيق شفاف في وفاة المعارض الروسي نافالني

تأهل على فرج و مازن هشام لنصف نهائي بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش

آرسنال يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام بيرنلي اليوم بالدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية