خبير تكنولوجيا المعلومات: التحول الرقمي أحدث تغير في شكل الوظائف

أكد المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي وتطوره خلال الفترة الأخيرة هو أمر إيجابي جدًا على مستوى الأفراد والمؤسسات، موضحًا أن التحول الرقمي لكن يكون سبب في فقدان عدد من الوظائف الأخرى، إلا أنه سيعمل على زيادة الوظائف الذي يعتمد عليها البشر.

وأوضح «محمد»، خلال مداخلة عبر «زووم»، مع ابرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه نتيجة التحول الرقمي والرقمنة سيكون هناك تغير في شكل الوظائف بطبيعة التطور، مؤكدًا أنه بالعودة لـ100 عام ماضي كان هناك عدد من الوظائف والتي انتهت بفعل التطور والتكنولوجيا والعلم، مشددًا على أن مع التحول الرقمي لابد على المواطنين أن تتماشى وتتطور معه.

التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف أن كافة الصناعات خلال الفترة الحالية أصبحت معتمدة بشكل كبير على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والعامل داخل المصنع لابد أن يتطور لكي يتعامل مع الماكينات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والإنترنت، مؤكدًا أن التحول الرقمي أنتج تغير في شكل الوظائف ولا يهدد الوظائف البشرية.

التحول الرقمي

وأشار إلى أنه من التحول الرقمي أصبح هناك وظائف رقمية عالية الأجر وارتفعت بشكل كبير جدًا، موضحًا أنه بالنظر إلى أكثر 20 وظيفة على مستوى العالم حصولًا على أجر مرتفع سنجد أن الـ9 الأوائل من بين الـ20 وظيفة هم وظائف تخص تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.