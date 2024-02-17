تأهل على فرج و مازن هشام لنصف نهائي بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش

نجح على فرج لاعب أندية وادى دجلة ، في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة هيوستن للإسكواش، بعد تغلبه على اللاعب طارق مؤمن المصنف الـ8 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (8-11) (11-8) (11-5) (11-9).

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ومن المقرر أن يواجه المصنف الاول عالميًا في دور نصف النهائي كريم عبد الجواد المصنف الـ5 عالميًا.



واستطاع مازن هشام المصنف السابع عالميًا- التأهل لنصف نهائي البطولة، بعد تغلبه على اللاعب مصطفى عسل- المصنف الـ4 عالميًا بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-5) (7-11) (11-8) (1-11) (12-10).

ومن المقرر أن يواجه "هشام" في دور نصف النهائي محمد الشوربجي - المصنف الـ6 عالميًا.



يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة انتصارات أبطال الإسكواش في مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية، تتويجًا لجهود الإدارة في اكتشاف المواهب، وتطوير مستواها بالاستعانة بأفضل المدربين، ودعم مشاركتهم في المنافسات العالمية.



و تعد بطولة هيوستن للاسكواش إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال، والتي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.