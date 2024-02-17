آمنة يعلن انطلاق الاسبوع التدريبي الـ28 غدًا بتنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 189 متدرب

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية على توفير عدد من البرامج والدورات التدريبية الهامة على كافة المستويات الوظيفية لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالإدارة المحلية من خلال مركز التدريب بسقارة ، والتى يستفاد منها الالاف من العاملين بالوزارة والمحافظات .

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد نشاطاً مكثفاً خلال هذا الأسبوع ، وهو الأسبوع التدريبى رقم الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات، حيث يتم تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 189 متدرباً، منها 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة ، ودورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis" ، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" .

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن دورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis هي دورة جديدة تنفذ لأول مرة بمركز سقارة خلال أسبوعه الـ28 ، ويستفيد منها 27 متدرباً من العاملين بوحدات التحول الرقمى ، مشيراً الى أن الدورة ستركز على مفهوم تحليل البيانات وأهميته وأنواع التحليل الإحصائي ،ودور تحليل البيانات في اتخاذ القرارات والمتغيرات والتوزيعات الاحتمالية ،ومفاهيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري،وتحليل الانحرافات والتشتت في البيانات، و كيفية تسطيب برنامج SPSS، ومفهوم بيئة وكيفية إدخال البيانات واستخدام اختبارات الفرضيات في SPSS، والتعامل مع ملفات البيانات، وتحليل التركيبة الاحصائية للبيانات والرسوم البيانية والتصور الأولي للبيانات، استخدام أوامر التجميع والتصنيف، وحساب الإحصائيات الوصفية،و مراجعة أساسيات اختبار الفرضيات، واختبارات الارتباط والتحليل الإحصائي للعلاقات بين المتغيرات ،وفحص الفروق بين مجموعات باستخدام تحليل التباين،و فهم مفهوم تحليل الانحدار.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى ان الأسبوع الـ28 يتضمن تنفيذ دورة جديدة بتكليف من القيادة السياسية وهى دورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندية ويستفيد منها 30 متدرب من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات ، وذلك في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات، موضحاً أن المحتوى التدريبي للدورة ستركز على تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، بالإضافة الي التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضاً بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.

وقال اللواء هشام آمنة انه كلف القائمين بمركز سقارة لتنفيذ برنامج تدريبي عن "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجه والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة" ،بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مشيراً الى ان الأسبوع الـ28 يشهد تنفيذ الدورة الأولى للبرنامج والتي تستمر على مدارة 5 أيام ، ويستفيد منها 50 متدرب .

وأوضح وزير التنمية المحلية ان المحتوى التدريبي للدورة الأولى للبرنامج سيركز على التعريف بالادارة المتكاملة للمخلفات و السياسة الوطنية لإدارة المخلفات، قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتطبيقات الحديثة ونظم المعلومات في نظم جمع ونقل المخلفات،و إجراءات تشغيل المدافن، والسلامة والصحة الخاصة بالمخلفات، وإدارة عمليات المعالجة والتخلص،والمتابعة والمراقبة والرصد واعداد التقارير،و الاستثمار في مجال المخلفات، وتقييم الأداء والجودة،مشيرا إلى أهمية وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة ، وتحسين بيئة العمل لكافة العاملين بالإدارة المحلية وتحفيزهم على التفانى فى العمل وأداء أفضل الخدمات للمواطنين فى كافة المحافظات.

وفي نفس السياق ...أشار اللواء هشام آمنة الى أن الأسبوع التدريبى الـ 28 يتضمن أيضاً عقد 3 دورات تدريبية تشمل الأسبوع الأول لدورة "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ،ودورة "برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، فيما تستمر للأسبوع الثانى على التوالى دورة لغة انجليزية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة "برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل إلي البرامج والاداء في اطار برامج التنمية المحلية المطورة)" والتي ينفذها المركز خلال أسبوعه الـ28، وتستهدف الدورة 45 متدرباً من مديرى ومسئولى التخطيط بالديوان والمراكز والوزارة، ويتم التدريب من خلال برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة و اتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة برامج التنمية المحلية المطورة ستتناول برامج التنمية المحلية ، واهمية تطوير برامج التنمية المحلية، مقدمة عن برامج التنمية المحلية المطورة،و برنامج التنمية الاقتصادية المحلية،و التنمية الحضرية والريفية،و برنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة،و برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية،كما ستتضمن الدورة ورش عمل تطبيقية عن ورش عمل تطبيقية على برامج الإدارة المحلية والدعم الفنى و تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية،و تحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية،و التنمية الحضرية والريفية

وقال اللواء هشام أمنه، أن دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، يشرف على تنفيذها وحدة التحول الرقمى بالوزارة، ويستفيد منها 21 متدرب، مؤكداً أن الدورة تركز على العمل فى بيئه النظم وحالات استخدامها، والتعريف بالعلاقات المكانيه وكيفية تطبيقها، والتحليلات المكانية والإحصائى، كما تتضمن الدورة تنفيذ عدة ورش عمل حول مهارات وتبادل خبرات، وحالات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وجمع البيانات ميدانيا وتأهيل البيانات الوصفية، وتطبيقات جمع البيانات، والتطبيقات المساعدة لجمع وتدوال البيانات المكانية المكانية " sw maps ".

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى استمرار الأسبوع الثانى على التوالى لدورة اللغة الانجليزية ، والتي يستفيد منها 28 متدرب مشيرا الى يولى أهمية خاصة بتدريب العاملين بالمحليات لخلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة تكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بحلول إبتكارية تسهم في التطوير المستمر لبيئة العمل وقيادة عملية التحول والتغيير بالادارة المحلية ، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .