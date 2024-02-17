السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات بمستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية

العملات
العملات

اسعار العملات.. شهدت أسعار العملات خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، استقراراً، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري ليسجل سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.16 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع. 

 

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.56 جنيه للشراء، 38.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الاهلي.

 

وفي هذا السياق تقدم "بوابة الوفد الالكترونيه" اسعار العملات صباح اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

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سعر الدولار اليوم السبت 

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 32.95 جنيه للشراء، 33.26 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.56 جنيه للشراء، 38.85 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.16 جنيها للشراء، و100.17 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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