السجن والعزل من الوظيفة لمندوب مشتريات اختلس 1.14 مليون جنيه

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي؛ مندوب مشتريات بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ المتهم باختلاسه من جهة عمله بالعاشر من رمضان، والعزل من وظيفته.

تعود أحداث القضية للعام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "أ. د. م" 50 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة، للمحكمة الجنائية؛ لاتهامه باختلاس مليون و144 ألفا و603 جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات الخاصة بالعاشر من رمضان.

واسند أمر الإحالة، أن المتهم في غضون الفترة من 1 يناير 2019 حتى 11 يناير 2023، وبصفته أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة كونه مساعد مدير عام ومندوب مشتريات وتأمينات بمجموعة شركات خاصة، اختلس مبلغ قيمته مليون و144 ألفا و603 جنيه و36 قرشا، بعد أن بأن قام باستلامها من الشركة في صورة مبالغ نقدية وشيكات بنكية مستحقة الدفع له، والتي صُرف مقابلها بشخصه وذلك بغرض سداد قيمة اشتراكات العاملين بالشركة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وإنهاء شراء واستلام أحد المعدات المستوردة «محطة خلط خرسانة»، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبالفحص، تبين أن المتهم قدم ايصالات سداد مطالبة كمدفوعات تأمينات للمنشأت مزورة، ومنسوبة للبنك الأهلي المصري مثبت بها مبلغ يزيد عن المبالغ المسددة فعليا لدى البنك، وفاتورة مزورة منسوب صدورها من إحدى الشركات التي يتعامل معها مُثبت بها قيمة مبالغ غير حقيقية، وذلك بغرض تسوية واستنزال قيمة المستندات المزورة من عهدته النقدية المسلمة له، فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المشار إليه لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.