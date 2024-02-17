الهلال الأحمر الفلسطيني يتهم إسرائيل بممارسة "جرائم حرب" بمستشفى الأمل

اتهم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، قوات الجيش الإسرائيلي بممارسة جرائم حرب في مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، نقلت قناة "الشرق" عن الهلال الأحمر الفلسطيني بيانا، قال فيه إن "الأطقم الطبية في مستشفى الأمل، تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى، رغم استمرار حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى".

وأضاف البيان أن "الطواقم الطبية في المستشفى تعرضت للتنكيل، حيث صادرت القوات الإسرائيلية الأموال، وخربت الأقسام فيه"، واصفة الأفعال الإسرائيلية في المستشفى بأنها "جرائم حرب، تعيق عملهم الإنساني".

من جانبها، أعلنت بلدية غزة، أن القوات الإسرائيلية دمرت عشرات المباني التابعة للبلدية، خلال الحرب الحالية على القطاع، بما في ذلك مكاتب إدارية وأسواق ومحال تجارية ومراكز ثقافية ومكتبات.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اعتقلت 100 شخص كانوا بداخل مجمع "ناصر" الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "مقاتلي الفرقة 98 يواصلون عملهم في منطقة خان يونس"، وأضاف المتحدث أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل، حتى الآن، نحو 100 شخص مشتبه بهم في نشاط إرهابي داخل مستشفى ناصر".