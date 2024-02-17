وظائف جديدة للشباب في 15 محافظة.. التفاصيل

وظائف جديدة، فرص عمل، كلمات يبحث بها الشباب على محرك البحث "جوجل" للحصول على مصدر رزق بمرتبات مجزية، لذا تسعى وزارة العمل لتوفير وظائف للشباب في شركات القطاع الخاص تكفل لهم حياة كريمة.

واستقبلت وزارة العمل، طلبات من 59 شركة بالقطاع الخاص بتوفر 4670 وظيفة خالية للشباب في 15 محافظة، بعدد من التخصصات، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيهًا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي.

وأكدت أن التقدم على الوظائف الجديدة يستمر حتى نهاية شهر مارس القادم، وذلك من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وظائف جديدة في هذه المحافظات

وتتوفر الوظائف في هذه المحافظات:- القاهرة- الجيزة- الشرقية- الغربية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس- البحيرة- الفيوم- القليوبية- دمياط- الأسكندرية- سوهاج- أسيوط- أسوان.

وظائف جديدة في هذه التخصصات

الوظائف المطلوبة في التخصصات التالية:- مدرسين جميع التخصصات- سكرتارية- عضو فريق- مدير فرع- مساعد مدير مطعم- مشرف مطعم- مهندسين ميكانيكا وكهرباء وصيانة وتجهيز وجودة- أخصائى سلامة وصحة مهنية- محاسببين- شئون عاملين مشرف إداري- مهندس زراعي- مندوب تسويق وبيع- أمين مخازن- مسئول تمويل- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- موظف استقبال- أخصائيين تمويل- مسئول تعيينات- مندوبين مبيعات وتوصيل- مراقبين جودة- طباخين- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج- أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.

وكان وزير العمل حسن شحاتة، قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في كل الوظائف.