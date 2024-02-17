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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد حلمي يكشف موعد بدء تصوير فيلم "لسه حتة"

أحمد حلمي
أحمد حلمي

يستعد الفنان أحمد حلمي، لتصوير أجدد أعماله السينمائية «لسه حتة»، والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك .

 

وكشف أحمد حلمي، موعد عرض فيلم لسة حتة خلال تصريحات متلفزة، قائلًا أنه مقرر أن يبدأ تصوير مشاهده داخل العمل السينمائي بعد شهر تقريبًا .

 

وكان حلمي، دعم القضية الفلسطينية خلال مسرحيتة الجديدة "تييت" التي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن إنتاج حمدي بدر على مسرح أبو بكر الشدي. 

 

فلسطين في مسرحية أحمد حلمي

 تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.  


كما يقدم أيضا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: "في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون". 

 

أبطال مسرحية تييت


ويشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد وحمدي مرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.

الجدير بالذكر أنه سبق وعرض حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، مشيدًا بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها في جدة، وابها، والطائف، محققه نفس النجاح.

 

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

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