تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد اليوم.. موقف محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لمواجهة قوية ظهر يوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره برينتفورد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري، موسم 2023/24، على ملعب "جريفين بارك".

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن محمد صلاح أصبح جاهز للمشاركة في مباريات ليفربول بدايةً من لقاء اليوم ضد برينتفورد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده رفقة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة اليوم.