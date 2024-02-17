مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بغرب كارفور بالإسكندرية ورشيد الجديدة

تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، مشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالتجمع العمرانى الجديد غرب كارفور بالإسكندرية، ومشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالمرحلة العاجلة لمدينة رشيد الجديدة – محافظة البحيرة، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أيمن عبدالتواب، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على غرب كارفور، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وفى بداية الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن التجمع العمراني بالمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، ومدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، والموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التى تعوق التنفيذ لوضع حلول لها فى حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية.

ثم تفقد مسئولو الإسكان خلال الزيارة أعمال تنفيذ المرافق بمشروع التجمع العمرانى الجديد غرب كارفور – إسكندرية، والتي تشمل شبكات وخطوط ( مياه – صرف صحى – صرف مطر – رى – حريق )، والتى تخدم مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بإجمالى 64 برجاً سكنياً – 310 فيلات سكنية – 60 قطعة أرض بنظام الشراكة بالحصة العينية مع المستثمرين بالقطاع الخاص ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية " معاً نبنى المستقبل " تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، والتي تشمل شبكات وخطوط ( مياه – صرف صحى – صرف مطر – رى – حريق )، وكذا مشروع إنشاء محطة تنقية بطاقة 2000م3/يوم، ومأخذ، وخط ناقل بقدرة 5000م3/يوم، والذى يخدم مشروع الاسكان المتميز ذا الطابع الساحلى، ومشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط "، ووحدات مشروع بشاير الخير 4.

وفى نهاية الجولة، أشاد المهندس أشرف فتحى، بالجهود المبذولة من العاملين بالجهاز، والشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى ضغط وتكثيف الأعمال حرصاً على الانتهاء من المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية.