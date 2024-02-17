جامعة القناة تنظم ورشة عمل حول "تشغيل ماكينات الحياكة وتعليمات الأمن الصناعي"

بجامعة قناة السويس:

نظم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية جامعة قناة السويس، ورشة عمل بعنوان" تطبيق تعليمات السلامة والأمن الصناعي وتشغيل ماكينات الحياكة الصناعية " لطلاب المستوى الأول بالقسم.تأتي الورشة - بإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية

والدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة وكفاءة التعليم الفني والنوعي، وتأكيدا لتوصيات ملتقى الصناعة الأول، والذى أقيم بجامعة قناة السويس وشملت توصياته.. ضرورة التضافر بين الخبرات الفنية والخبرات الأكاديمية؛ بهدف إعداد خريج متميز قادر على الإبداع والابتكار .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور مدحت صالح، إن الورشة تهدف إلى تدريب الطلاب على استخدام ماكينات الحياكة الصناعية، والتدريب على تنفيذ عمليات الحياكة المختلفة.

وأفادت الدكتورة نهى العاصي أن التدريب بالورشة قام به الخبير الفني المهندس محمد الريس المتخصص في صيانة وتشغيل الآلات الصناعية.

وهدفت الورشة إلى تعريف الطلاب وتدريبهم على تطبيق تعليمات السلامة والأمن الصناعي، أثناء تشغيل ماكينات الحياكة الصناعية؛ حرصا على سلامة الطلاب، وتجنبا لحدوث تلفيات للماكينات نتيجة التشغيل الخاطئ، مما يساهم في تقليل أعطالها وتوفير النفقات وإطالة عمرها الافتراضي وتحقيق الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة سها الصفتي رئيس قسم الاقتصاد المنزلي أن مثل هذه التدريبات العملية تساهم في صقل خبرات الطلاب الأكاديمية والفنية، وتنعكس على أدائهم وتقدمهم الدراسي، وتطور من مهاراتهم وتمكنهم من التفاعل الجيد، والاندماج بالبيئة التعليمية.

وتم تنفيذ الورشة تحت الإشراف التنفيذي للدكتورة آمال النجار المدرس بقسم الاقتصاد المنزلي، والتي أشارت إلى أن موضوع الورشة يرتبط بمقرر تقنيات الحياكة 2 ، لطلاب المستوى الأول.