تركيب عدادات التحكم الذاتي على مياه الآبار بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استكمال تركيب عدادات المياه على الآبار بمختلف المراكز ضمن منظومة التحكم الكمي بمياه الآبار على مستوى المحافظة، وذلك تحت إشراف لجنة فنية لمتابعة تركيب عدادات المياه على الآبار، وتعميم تفعيل منظومة التحكم الكمي بمياه الآبار حيث تم تركيب حوالى 30 جهاز بخاصية التحكم الذاتى.

يأتي ذلك ضمن برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الوادى الجديد، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم للابار ويتم مراقبتها وتشغيلها عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

تطبيق تلك التقنيات لما تمتاز به من سرعة جمع المعلومات والبيانات

وشدد محافظ الوادي الجديد، على ضرورة تطبيق تلك التقنيات لما تمتاز به من سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد استخدامه وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية، مشددا على ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية .



وفى سياق متصل، أعلنت المحافظة عن دعم قطاع مياه الشرب بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ (33) طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيهاً، فضلاً عن توريد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالاضافة إلى توريد كابلات كهربائية بإجمالى أطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.



وجري تدعيم مرافق المياه والصرف الصحي بـ (6) مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيهاً بمبادرة حياة كريمة والتي تضم أعمال تطوير الآداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة اجمالية 11.5 مليون جنيهاً فضلاً عن احلال وتجديد عدد (6) آبار ارتوازى للمياه بتكلفة اجمالية 21.2 مليون جنيهاً.

