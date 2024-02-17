أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الفيوم ومحلات بيع الأسماك، اليوم السبت الموافق 17 فبراير، إرتفاعا طفيفا في الأسعار مع توافر المعروض في حلقة بيع الأسماك بمدينة الفيوم، والسويقات الفرعية.

وشهدت محلات بيع الأسماك ارتفاع أسعار بعض الأنواع، كما تشهد هذه الفترة توافر المعروض بسبب انتشار مزارع تربية الاسماك في البحيرات والترع الفرعية بالمحافظة.

توافر المعروض من الأسماك بأسواق الفيوم وكيلو البلطي ب90 جنيه

وبلغ سعر السمك البلطي درجة أولى 90 جنيها للكيلو وأسعار البلطي درجة ثانية يتراوح بين 75 إلى 80 جنيها للكيلو والفيليه ب100 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد من 260 إلى 320 جنيها للكيلو والبوري وسمك قشر بياض بمبلغ 150 جنيها للكيلو، والقاروص ب270 جنيها والدنيس ب260 جنيها، وسمك المكرونه البلدي السمك المسبح بمبلغ 100 جنيه والمكرونة السويسي بمبلغ 110 جنيهات، والماكريل 110 جنيها وكيلو القراميط بمبلغ 65 جنيه، والسردين حجم كبير بمبلغ 85 جنيه، والكابوريا بمبلغ 140 جنيها، والسبيط بمبلغ 360 جنيها، بالإضافة إلى بيع البلطي الشبار الذي يتم صيده من الترع والأباحر في الفيوم بمبلغ 65 جنيها للكيلو، والبساريا بمبلغ 50 جنيه.

وتختلف أسعار الأسماك بعدد من مناطق محافظة الفيوم وخاصة في مناطق البحيرات المائية ومنها بحيرة قارون ووادي الريان بسبب وجود مزارع الأسماك بكثافة، وكذا مزارع الأسماك الخاصة، وهو ما يساعد على انخفاض الأسعار بعكس المناطق الأخرى، وخاصة خلال فترة السدة الشتوية، بالإضافة إلى كميات الأسماك التي يقوم التجار بجلبها من البحرين الأحمر والمتوسط ومزراع الأسماك بالمحافظات.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، موضحا أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الأسماك المجمدة التي يتم بيعها في الأسواق، حفاظا على صحة المواطنين.