هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي الليلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، وتحديداً عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المخضرم عصام الشوالي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي

ومن المتوقع أن يلعب مانشستر سيتي مواجهة تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة تشيلسي، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، بواقع 16 انتصار و 4 تعادلات، وتلقى السيتي الهزيمة في 3 مباريات.

بينما يدخل البلوز تشيلسي مباراة السيتي، وهو في جعبته 34 نقطة من 24 مباراة، بواقع 10 انتصارات ومثلهم من التعادلات، وحسم التعادل 4 مباريات.