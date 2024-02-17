يستعد فريق مانشستر سيتي لمهمة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يصطدم مع نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، وتحديداً عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المخضرم عصام الشوالي.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة تشيلسي، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، بواقع 16 انتصار و 4 تعادلات، وتلقى السيتي الهزيمة في 3 مباريات.

بينما يدخل البلوز تشيلسي مباراة السيتي، وهو في جعبته 34 نقطة من 24 مباراة، بواقع 10 انتصارات ومثلهم من التعادلات، وحسم التعادل 4 مباريات.