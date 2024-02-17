وزيرة الهجرة تدعو الأطباء والمستثمرين المصريين للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية

وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدعوة للأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر، الذي ستعقد فعالياته خلال الفترة من 2- 3 مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعقد فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس المؤتمر، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، والسادة الوزراء والمحافظين المعنيين ورؤساء الهيئات الصحية والسياحية في مصر، كما سيشهد المؤتمر حضورا كبيرا من الشخصيات الدولية في مجال التأمين الطبي والسياحة الصحية كمتحدثين رئيسيين، كما تشمل جلسات علمية حول آخر المستجدات في السياحة العلاجية وأحدث التوجيهات في تلك الصناعة على مستوى العالم، حيث يعد المؤتمر منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى وعرض الإمكانات الصحية بالقطاع الحكومي والخاص والأهلي.

ومن جانبها، أشارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة كوكبة من الأطباء والخبراء المصريين بالخارج، لإبراز إمكانات الدولة المصرية في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي وإمكانات المؤسسات الصحية في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، لافتة إلى أن المؤتمر سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، إلى جانب استغلال الطاقات المصرية في الخارج، داعية الأطباء والمستثمرين المصريين بالخارج المهتمين بالقطاع الطبي والسياحة بأن يطلعوا على التفاصيل والتسجيل للحضور عبر الموقع الرسمي للمؤتمر من خلال الرابط التالي:

‏https://egypthealthtourism.org

وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة ستكون في مقدمة المؤسسات المشاركة في هذا المؤتمر الهام وتدعو جميع المصريين بالخارج من الاطباء والمتخصصين لحضوره والاسهام في دعم هذا المجال السياحي الهام بمصر بلد الحضارات، والذي من شأنه أن يسهم في دفع عملية التنمية والاقتصاد المصري، بما يخدم أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تسلط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر خلال تلك الفترة، ودعوة المستثمرين المصريين المهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة، وكذلك البحث مع كبار المستثمرين من المصريين بالخارج وشركاؤهم الأجانب تعزيز سبل التعاون المشترك بين كافة الأطراف للترويج للسياحة المصرية بين كافة فئات المصريين بالخارج، وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بروابط الحضارات المشتركة وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.

وفيما يخص مجالات الربط بين المصريين بالخارج والسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية من خلال المصريين بالخارج كما يمكن لوزارة الهجرة القيام بدور فعال في بناء الروابط والترويج من خلال المتخصصين من أبناء الوطن بالخارج بالقطاع الطبي وقطاع السياحة لجعل مصر قبلة السياحة العلاجية والاستشفائية بالدول المقيمين بها.