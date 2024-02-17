تعيين وكيل وزارة جديد للتموين بمحافظة المنيا

عقب بلوغ الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، سن التقاعد على المعاش، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا حمل رقم 33 لسنة 2024 بتاريخ 15 فبراير 2024، بندب عبدالباسط عبدالنعيم عبدالجواد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، لشغل وظيفة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، وذلك لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقًا لأحكام القانون، مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

كان الدكتور محمود يوسف حسين شغل وظيفة مدير المديرية بالمنيا، بداية من شهر فبراير من عام 2013، وتم مد العمل للدكتور محمود يوسف لسنوات عدة عقب بلوغه سن المعاش، وقد شغل يوسف منصب وكيل مديرية تموين المنيا، ثم وكيلًا للوزارة منذ ذلك التاريخ.

جدير بالذكر أن محافظة المنيا، خلال فترة تولي الدكتور محمود يوسف، وكيلا للوزارة، شهدت طفرات عدة وإنجازات غير مسبوقة، منذ أن تولى الدكتور محمود يوسف مديرًا للمديرية في عام 2013 وحتى تاريخه، منها فتح مكاتب تموين متطورة، بالإضافة للمعارض التموينية المستمرة يوميًا، والحملات التموينية والتفتيشية والرقابية اليومية لضبط الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، والتصدي لجشع التجار، وكذلك تسيير عمليات توريد محصول القمح، مما كان له مردود إيجابى على الشارع المنياوي، ويحظى بحب وتقدير من رجل الشارع المنياوي.